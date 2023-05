Man met nepvuurwapen aangehouden in druk winkelcentrum in Roosendaal

COLUMN Blikkenja­gers vinden 15 cent wél de moeite

Ik loop de ochtendronde met onze hond. Het is best vroeg voor een vrije dag en het is stil op straat. In de verte loopt één man me tegemoet. In zijn hand heeft hij een blikje bier en naast hem scharrelt een peuter van een jaar of twee vrolijk op zijn loopfietsje.