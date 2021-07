Man met (nep)vuurwapen aangehouden in Sint Willebrord

Rooskleu­rig houdt hoop op festival: ‘Zou fantas­tisch zijn als we nog ergens naar uit kunnen kijken’

28 juli ROOSENDAAL - De organisatie van het Roosendaalse festival Rooskleurig heeft nog altijd goede hoop dat het feest op 28 augustus in het Vrouwenhofpark gewoon door kan gaan. ,,De naam zegt het al: voorlopig zien we het rooskleurig in”, zegt Koen Vaas van evenementenbureau Trophies Events. ,,We hopen vooral op snelle duidelijkheid.”