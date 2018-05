Man met gereedschap en bivakmuts aangehouden in Roosendaal

Opgepakte EBN-beveili­gers blijven langer vast voor kluisjes­roof in Oudenbosch

3 mei BREDA/OUDENBOSCH - De twee beveiligers die maandag zijn gearresteerd in verband met de kluisjesroof bij Rabobank in Oudenbosch, blijven nog zeker twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris in Breda donderdagmiddag besloten.