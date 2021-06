Man loopt door rood en wordt aangehouden omdat hij pistool en drugs bij zich heeft

Wegen in Halderber­ge krijgen onderhoud voor een krap zesje, want er is geen geld voor een acht

6 juni OUDENBOSCH - Wegen en straten in Halderberge voldoen de komende jaren aan de minimale eisen. Geld voor een beter wegenbeleid is er niet, zo zegt het college van B en W, mede omdat er al achterstallig onderhoud is. De gemeenteraad stemde daarom met enige tegenzin in.