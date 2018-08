Man in Roosendaal zwaar mishandeld door agressieve automobilist

Uit het dagboek van meneer Fons: De eerste schooldag in Oudenbosch

8:00 OUDENBOSCH - Fons Pijnen (60) is 25 jaar correspondent bij deze krant. Maar bovenal is hij 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Maandag is op De Bukehof in Oudenbosch, evenals in heel onze regio, het schooljaar weer begonnen. In dit artikel geeft 'meneer Fons' een inkijk in deze opstart. Een dag die rond 06.30 uur begint en omstreeks 18.15 uur pas eindigt.