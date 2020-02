Man in Roosendaal gepakt voor vuurwapenbezit en meteen veroordeeld tot 5 maanden cel

ROOSENDAAL - Een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is donderdag veroordeeld voor vijf maanden cel, omdat hij een vuurwapen in bezit had. De man is woensdag 29 januari in Roosendaal aangehouden.