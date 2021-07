Man gewond naar ziekenhuis na steekincident op vakantiepark Panjevaart in Hoeven

Van het tankstati­on, naar een baan in de zorg: volgens Saskia (50) is het nooit te laat voor een carrières­witch

23 juli ROOSENDAAL - Saskia Peiman (50) was jarenlang assistent bedrijfsleider bij Esso, maar wilde altijd al in de zorg werken. Via het traject Praktijkgestuurd Leren van SDW en S&L Zorg liet ze die droom in vervulling gaan en is ze nu de eerste afgestudeerde, ook nog eens cum laude. Over haar carrièreswitch: ,,Het is nooit te laat.”