Man gewond na steekpartij in Roosendaal

Brit (24) slaat man met bierfles op Markt in Roosendaal: ‘Grote groep rende achter één persoon aan’

20 juli ROOSENDAAL - Op de Markt in Roosendaal is in de nacht van vrijdag op zaterdag een Engelsman aangehouden omdat hij een andere man sloeg met een bierfles. Dat gebeurde even voor 4.00 uur, meldt de politie Roosendaal op sociale media.