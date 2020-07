Man gewond na elektrocutie in Roosendaal, slachtoffer wel bij kennis

Met waterbal­lon­nen gooien lijkt onschuldig, maar niet als er steentjes in zitten

13:18 SINT WILLEBRORD - Middenin de zaterdagavonddienst hoorden kerkgangers in Sint Willebrord het ratelend geluid van een laaghangende helikopter. Koster Jan Koevoets snelde naar buiten en zag dat er veel politie op de been was in het Processiepark.