Man gewond bij steekpartij in Roosendaal

INTERVIEW Hoe de wereld van bloemenman Jack in één klap instortte: ‘Kwekers zijn niet zielig!’

14:55 Op 13 maart jongstleden stortte zijn wereld in. Niet een klein beetje, maar helemaal. Op de veilingen van Royal FloraHolland is die dag 25 procent van het dagelijkse aanbod op de klok doorgedraaid (vernietigd) en daarna door de shredder en gecomposteerd. Een op elke vier karren met bloemen. Op één dag stortte de internationale vraag naar bloemen volledig in.