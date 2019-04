Man gewond bij steekpartij in huis Oudenbosch, verdachte opgepakt

Tijdelijk stadskan­toor van Roosendaal mogelijk toch op twee locaties: ‘Risico op parkeer­over­last verkleinen’

13 april ROOSENDAAL - Grote kans dat het tijdelijke stadskantoor uiteindelijk toch over meerdere locaties wordt verspreid. De gemeente Roosendaal trekt tijdens de renovatie van het huidige stadskantoor tijdelijk in Mariadal, maar wethouder Cees Lok onderzoekt of de afdeling Publiekszaken ergens apart kan worden ondergebracht.