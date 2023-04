Man gewond bij schietpartij in Roosendaal: ‘Afgelopen jaren vaker geschoten of iemand neergestoken’

Overzicht Roosenda­lers werden de laatste jaren vaker opge­schrikt door een schietpar­tij: al vijf meldingen van schoten in 2023

ROOSENDAAL - Bij een schietpartij op de Diamantdijk raakte zondagavond een man gewond. Hij is zeker niet het enige slachtoffer van vuurwapengeweld in Roosendaal. De afgelopen jaren was het regelmatig raak bij tankstations, de horeca en op straat. Een greep uit de incidenten.