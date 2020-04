Man en vrouw aangehouden na schoten in Roosendaal, politie doet onderzoek

Quarantai­ne Sessions by DINA : iedere week een vrijdagmid­dag­bor­rel op een unieke locatie

17 april BOSSCHENHOOFD - Het begon halverwege maart, op een zonnige dinsdag. DJ DINA van Diest geeft een setje weg op haar dakterras in het centrum van Breda. De Grote Kerk op de achtergrond maakte dat romantische plaatje compleet. Inmiddels is het een uit de hand gelopen concept: de Quarantaine Sessions by DINA is een online vrijdagmiddagborrel op een aantrekkelijke locatie. Met deze vrijdag: Breda International Airport, met DJ Da Huge Pete Dash en DINA zelf.