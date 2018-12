Man eist geld om woningbouw in Oud Gastel

Wil jij ook met pijl en boog jagen op prooien van plastic? Dat kan straks in Schijf!

9:05 SCHIJF – Als ware pelsjagers zetten Perry en zijn zoon Dean Martin hun Indiana Jonesachtige hoed op, boog in de hand, pijlenkoker op de rug. En zo stappen we het terrein van de vroegere steenfabriek in Schijf op, glibberig van de leem waarmee in vroeger tijden stenen werden gebakken.