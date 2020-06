Man aangehouden in Sint Willebrord met nepwapen in vermoedelijk gestolen scooter

Karrenmuse­um in Essen zet sluipwes­pen in tegen houtworm

12:00 ESSEN - Het Karrenmuseum in Essen heeft een nieuw wapen in de strijd tegen de houtworm; het beestje dat het liefst alle karren en koetsen van het museum zou verorberen. De houtworm is een sterk insect maar moet in het gevecht met de sluipwesp het onderspit delven.