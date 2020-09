Man (85) rijdt tot twee keer toe met 45 km voertuig op snelweg bij Fijnaart

Dat Oudenbosch na de bevrijding 13.000 landgeno­ten opving, weet vrijwel niemand

4 september OUDENBOSCH - Een verborgen geschiedenis, waar ook de broeders van Saint Louis in Oudenbosch altijd over zwegen. De repatriëring van bijna 13.000 Nederlanders uit de concentratie- en werkkampen in Duitsland is nauwelijks naar buiten gekomen. Vrijdag kwam daar verandering in.