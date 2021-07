Man (85) komt om bij botsing tussen twee auto's in Roosendaal

Duizenden bedankjes voor club die jarenlang streed tegen mestfa­briek: ‘Westrand voor een ramp behoed’

15 juli ROOSENDAAL - Het is gelukt: de omstreden mestfabriek aan de Potendreef in Roosendaal is definitief van de baan. Een enorme overwinning voor Werkgroep Biomineralen, een club betrokken Roosendalers die zich sinds de presentatie van die plannen als een pitbull in de zaak vastbeet.