Man (57) uit Roosendaal negeert stopteken en rijdt in op agent, politie trekt wapens bij aanhouding

De politie kreeg woensdag even na 16.00 uur meerdere meldingen over de man. ,,Die reed in een woeste rit tegen meerdere stilstaande auto's aan. Daarna is de achtervolging ingezet.” De politie gaf een stopteken, dat door de bestuurder werd genegeerd. ,,In plaats daarvan is hij ingereden op een collega”, zegt een politiewoordvoerder.