Man (56) geslagen, geschopt en beroofd op fietspad in Roosendaal

‘Kobus de Zigeuner was een echte gangster: iedereen was bang voor hem’

16 juli ROOSENDAAL - Hij had nog wat jaren gevangenisstraf uit moeten zitten, maar mocht naar huis. Om daar de laatste dagen van zijn leven door te brengen. Kobus Lorsé, alias Kobus de Zigeuner, stierf niet zoals velen voorspelden tussen de gevangenismuren maar thuis, op woonwagenkamp De Kievit in Rotterdam-Beverwaard. Oud-rechercheurs treuren er niet om. ,,Hij was een echte gangster: meedogenloos’’, zeggen ze. ,,Hij was geen lieverdje’’, reageert Kobus’ oudste zoon Bertus. ,,Maar voor zijn kinderen en kleinkinderen was hij een goede man.’’