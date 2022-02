Man (54) schiet met alarmpistool op agenten in burger in Oud Gastel

OUD GASTEL - Een 54-jarige man heeft vrijdagavond rond 22.00 uur met een alarmpistool op twee agenten in burger geschoten in Oud Gastel. Hij is voor zijn woning aangehouden, meldt de politie.

Agenten in burger onderzochten vrijdagavond een melding over aanwezigheid van mogelijk een hennepkwekerij bij een woning in Oud Gastel. De agenten naderden het hek van de woning en zagen de bewoner naar buiten komen. De man nam volgens de politie direct een agressieve houding aan door op korte afstand van de bestuurderskant te staan.

De agenten kwamen erachter dat de man een vuurwapen in zijn hand had, hij schoot daarmee op hen. De politie heeft niet veel later de verdachte aangehouden voor zijn woning. Het bleek om een alarmpistool te gaan. De 54-jarige man verklaarde dat hij op ‘twee gasten in een auto’ had geschoten.

In zijn woning zijn verder geen wapens gevonden, noch was er sprake van een hennepkwekerij. De twee agenten in burger hebben aangifte gedaan.

