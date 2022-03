Man (46) uit Sprundel mishandelt vriendin in Sint Willebrord en rijdt in op agent

SINT WILLEBRORD - Een 46-jarige man uit Sprundel is vrijdagavond aangehouden nadat hij ‘s middags zijn vriendin mishandelde op een parkeerplaats aan de Dorpsstraat in Sint Willebrord. Op het moment dat agenten wilden ingrijpen, reed de man op hen in en ging er vandoor.