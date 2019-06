Man (46) uit Sint Willebrord aangehouden in Sprundel voor mishandeling, bedreiging en ontvoering

Hitte houdt echte muzieklief­heb­bers niet thuis tijdens Parksounds in Roosendaal

9:14 ROOSENDAAL - De belangstelling voor Parksounds in Openluchttheater Vrouwenhof komt zaterdagmiddag door de hitte moeizamer op gang dan de organisatie van Stichting Openluchttheater Vrouwenhof had gehoopt. Maar ondanks het handjevol belangstellenden voor het openende optreden van de West-Brabantse blues - en rockband The Dead Wax zit de sfeer er meteen in.