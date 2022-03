Man (46) met mes bedreigt mensen in Oudenbosch en slaat wartaal uit

Iets na 17.30 uur werd de politie door een getuige geattendeerd dat er een man op het station een mes steeds uit de beschermhoes haalde. Ook praatte hij veelvuldig in zichzelf. Agenten kwamen op de melding af. In tussentijd kwamen er steeds meer meldingen over de man binnen. Mensen gaven aan dat ze bedreigd waren door de man en dat hij wartaal uitsloeg. Dit deed hij ook in een winkel in Oudenbosch.