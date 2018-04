Man (43) uit Roosendaal bedreigt en scheldt opsporingsambtenaar uit na uitdelen bekeuring

Bodemproce­du­re tegen Bravis: 'We zijn bang dat vrouwen thuis moeten bevallen terwijl ze in het ziekenhuis willen zijn'

14:39 DEN HAAG - Vrouwenrechtenorganisatie Clara Wichmann en de Geboortebeweging beginnen een bodemprocedure tegen het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. De organisaties probeerden eerder om via een kort geding af te dwingen dat een hoogzwangere vrouw in het ziekenhuis mocht bevallen onder begeleiding van haar eigen verloskundige. Dit werd echter door de rechter afgewezen.