Man (42) raakt gewond bij steekpartij in woning in Oudenbosch

Rond 01.10 uur kreeg de politie een melding van de steekpartij in de woning. Eenmaal ter plaatse is de man gewond aangetroffen op de kruising van de Brouwerijstraat met de Ringstraat. De 42-jarige man uit Roosendaal is door ambulancepersoneel behandeld.

Rond 01.25 uur is een 36-jarige man uit Oudenbosch aangehouden in de woning. Daarbij is een mes in beslag genomen. De verdachte is voor verder onderzoek naar een cellencomplex gebracht, waar hij vastzit en wordt verhoord. Het incident heeft volgens de politie plaatsgevonden in relationele sfeer.