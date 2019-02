Man (40) uit Roosendaal opgepakt na beroving en mishandeling

VIDEO Overal schijt aan, maar niet aan de Tullepeta­on

24 februari ROOSENDAAL - De leden van Roosendaalse Boerenraad drommen rond het fraai verlichte beeld van de Tullepetaon. Het centrum van Roosendaal staat deze zaterdagavond bol van de leut bij Zeulbandspektaokel. Maar deze avond gaat ook de laatste wens van Roosendaals leuticoon Jan Mol, die in november overleed, in vervulling. De Tullepetaon krijgt zijn vaantje met de tekst Tunc in alto laxo’ terug. Jans weduwe Joke Rademakers is er speciaal voor naar de Markt gekomen.