Man (37) veroorzaakt ongeluk en probeert door te rijden in Roosendaal

Faunaclubs kraken nieuw Roosen­daals dierenwel­zijns­be­leid: ‘Schrijnend gebrek aan ambitie’

23 mei ROOSENDAAL - Dierenorganisaties en -liefhebbers hebben geen goed woord over voor het nagelnieuwe dierenwelzijnsbeleid van de gemeente Roosendaal. De Dierenbescherming spreekt van een ‘schrijnend gebrek aan ambitie’, en ‘een gemiste kans’, ook andere betrokken partijen klagen over een plan dat veel dieren nu nog over het hoofd ziet. Volgens hen schieten Roosendaal, maar vooral de Roosendaalse dieren met dit plan niet veel op.