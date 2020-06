Man (32) vernielt ruit politiebureau en dreigt met mes in Roosendaal

Leerlingen van Zilverlin­de in de prijzen met breek-chocolade

10 juni ROOSENDAAL - Als mensen iets met elkaar delen is dat goed voor de communicatie. Delen is lief en maakt mensen blij. Dat is de achterliggende gedachte bij het bedenken van de Duo Breek door leerlingen van basisschool De Zilverlinde in Roosendaal.