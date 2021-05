Man (31) raakt gewond bij aanrijding in Oud Gastel, mogelijk sprake van straatrace

Inbreker valt in slaap in auto huisbewo­ners en maakt diepvries­voor­raad buit

16 mei NISPEN - Rond de klok van zes uur 's ochtends werden de inwoners van een woning aan de Essenseweg in Nispen wakker van een vreemd geluid. De man des huizes stond op, maar trof niets aan in zijn huis. Tweeënhalf uur later werd een vreemde man gevonden in de auto van de huisbewoners.