Man (30) rijdt mogelijk opzettelijk voetganger aan in Sint Willebrord, laat hem gewond achter

De mussen vallen van het dak, maar in dit tuincen­trum zetten ze de kerstboom al op

HALSTEREN - Het is hoogzomer, we zitten midden in een hittegolf in en de meeste mensen denken alleen aan strand, ijs en vakantie. Maar diverse tuincentra zijn al druk bezig met Kerst. Bij Intratuin in Halsteren wordt de kerstshow al opgebouwd.

9:09