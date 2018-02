Man (30) probeert agent te wurgen bij aanhouding in Roosendaal

Placemates over grotere inbreng Halderbergse burgers

16:00 OUDENBOSCH - Als de gemeente Halderberge de afgelopen vier jaar ergens veel tijd en energie in gestoken heeft, is het wel burger- en overheidsparticipatie. Donderdag gaven raad en college in de voorlaatste raadsvergadering het signaal af door te gaan met ruimte scheppen voor initiatieven van inwoners, ondernemers, onderwijs en clubs. ,,Eigenlijk alles wat gedaan wordt buiten de raadszaal.''