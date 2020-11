Man (28) aangehouden na vondst hennepkwekerij in woning in Sint Willebrord

Via de onafgesloten achterdeur konden ze de woning binnen komen. Daar troffen ze de verdachte aan. In een van de ruimtes in het huis was een kwekerij met in totaal 239 planten ingericht. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en de kwekerij is ontmanteld. De bewoner van het pand, die niet aanwezig was, zal op een later moment door de politie gehoord worden in de zaak.