Man (27) nog vast om bedreiging in Roosendaal

column Waarom uw verslagge­ver Halderber­ge de raadsverga­de­ring van Epe volgde

14:00 Heb ik nou te lang onder een corona-steen gelegen of is de gemeente Halderberge in het diepste geheim voorzien van een nieuwe burgemeester? Thuisisolatie zet de wereld van het nieuwe normaal soms wat al te veel op afstand, zo concludeer ik bij het inloggen op de eerste digitale commissievergadering afgelopen donderdag.