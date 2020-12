Man (27) aangehouden met nijptang en betonschaar in Roosendaal

Wouwse Lambertus­kerk gaat diensten ‘streamen’: viering verschijnt straks thuis op tv

10 december WOUW - Het stond al langer op het verlanglijstje van parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud, maar corona bracht alles in een stroomversnelling: straks zijn alle vieringen in de Lambertuskerk in Wouw voortaan ook thuis digitaal te volgen. Vanaf kerstavond.