Man (24) aangehouden na geweldsincident in Wouw, slachtoffer gewond naar ziekenhuis

25 jaar na gemeentelijke herindeling Voor Rucphen bleef bij de herinde­ling alles bij het oude: ‘dat gaf ons een voorsprong’

RUCPHEN - Wie was ook weer de Commissaris van de Koningin, die in 1997 over de herindeling ging? Adrie Konings (78) moet diep nadenken. Frank Houben of toch Hanja Maij-Weggen? Om maar te illustreren dat de schaalvergroting aan Rucphen en dus ook aan toenmalig wethouder uit Schijf grotendeels voorbij ging.

13:00