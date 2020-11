Man (23) mist oog na mishandeling in Roosendaal, politie houdt 22-jarige verdachte aan

Man (29) uit Oud Gastel opgepakt voor gewelddadi­ge diefstal tijdens proefrit

6 november Een 29-jarige man uit Oud Gastel is vrijdag aangehouden in Dordrecht. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij een diefstal met geweld, die op 14 augustus plaatsvond in de Henri Polakstraat in Dordrecht.