Man (22) met ‘enorm grote pupillen’ rijdt onder invloed van drugs door Heerle en heeft 10.000 euro op zak

6 juli ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN - Het is een flinke tegenvaller voor de zwembaden in de regio. Mogen ze, dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen, eindelijk weer open, gooien de weergoden roet in het eten. ,,Het water is wel lekker warm, maar je kunt niet eens je handdoekje op het gras leggen,” sombert Frank Roggenkamp van Laco in Hoogerheide.