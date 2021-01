Man (19) en vrouw (20) uit Roosendaal opgepakt voor vernieling

Danique wil Miss Tattoo Nederland worden: ‘Behalve mijn nek en gezicht, daar begin ik niet aan’

24 januari Het is niet het beste seizoen om Miss Tattoo Nederland te worden. Door de coronapandemie is de opzet van de wedstrijd heel anders. Zo zal tijdens de finale op 7 februari geen vol podium met finalisten worden gepresenteerd. Toch doet Danique de Laat (28) uit Roosendaal er alles aan om de titel in de wacht te slepen.