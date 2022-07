Man (18) zwaargewond bij steekpartij in Roosendaal, verdachte (16) vast

met videoROOSENDAAL - Een 18-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in de Tussen de Markten in Roosendaal. Een 16-jarige jongen uit Sint Willebrord is aangehouden als verdachte.