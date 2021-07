Man (18) opgepakt voor handelen in drugs vanuit auto in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Een 18-jarige jongeman uit Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in Oudenbosch, omdat hij drugs zou dealen vanuit zijn auto.

Surveillerende agenten reden rond 02.20 uur over de Professor Mulderslaan in Oudenbosch toen zij een geparkeerde auto met de verlichting aan zagen staan. In de wagen zat een jonge man.

De agenten besluiten een controle te doen, keren de dienstauto en rijden terug. Dan zien ze dat de man, die eerder nog op de bestuurdersstoel zat, weg is. Ze lopen naar de auto en zien daar onder andere een grinder liggen waarmee hennep kan worden vermalen. Ook treffen ze in de wagen gripzakjes met hennep aan. De agenten zien dat er allerlei verborgen ruimtes in de auto aanwezig zijn en open staan.

Harddrugs

Dan merken de agenten op dat de auto niet is afgesloten en besluiten ze het voertuig verder te onderzoeken. In totaal vinden ze negen gripzakjes met hennep en restanten van wat harddrugs zouden kunnen zijn.

Tijdens dit onderzoek loopt een man naar de auto toe om te vragen wat de agenten aan het doen zijn. Het blijkt de eigenaar van de auto. Agenten herkennen hem als de man die even daarvoor nog in de auto zat. Hij wordt aangehouden op verdenking van het handelen in drugs en is overgebracht naar het bureau.

Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht en zal zaterdag een verklaring afleggen.