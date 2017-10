Mag Roosendaalse Ziva terug naar zijn baasje of krijgt hij een nieuw thuis?

kort gedingROOSENDAAL/BREDA - Moet de Roosendaalse hond Ziva terug naar zijn baasjes of moet er een andere plek voor hem worden gezocht? De rechter besluit binnen twee weken over het kort geding dat de eigenaren van de Mechelse herder aanspanden tegen burgemeester Jacques Niederer.

Niederer besloot op 14 september de hond in beslag te nemen, te laten testen en zo nodig te euthanaseren. Ziva had een paar dagen ervoor namelijk een elfjarig jongetje gebeten in het parkje bij de Freesiaberg in Roosendaal. Het jochie moest gehecht worden in zijn bovenbeen en had ook nog letsel aan zijn onderbeen.

Muilkorf

Inmiddels is de beloofde test uitgevoerd. De uitslag is dat de hond niet zo agressief is dat hij meteen moet worden afgemaakt. Wel komt de hond beter tot zijn recht in een huis zonder kinderen en moeten hij worden gemuilkorfd. Volgens juriste Marja van de Crommenacker van de gemeente is herplaatsen nu het doel van Niederer. De eigenaren van de hond willen Ziva terug. ,,Hij heeft in drie jaar tijd nog nooit iets gedaan'', zei de vrouw tegen de rechter.

Verschrikt jochie

Over wat er nu precies gebeurde op 12 september lopen de verhalen uiteen. De eigenaar was met Ziva aan het spelen. Hij gooide een stok en Ziva kwam die steeds terugbrengen. Ineens verschenen drie kinderen en die verdwenen ook weer in de bosjes. Ziva ging erachteraan en reageerde niet op het baasje. Die rende naar het bos en zag een verschrikt jochie. ,,Is er wat gebeurd'', vroeg hij nog, zo zei hij de rechter. Het jongetje zou verschrikt 'Nee' hebben gezegd. ,,De verwondingen heb ik ook niet gezien. Had ik het maar gezien, dan had ik hem naar huis gebracht'', zei de eigenaar tegen de rechter.

Niet zo janken

Het jongetje zelf vertelde bij de politie echter dat de man wel degelijk had gezien dat hij gewond was. ,,Niet zo janken, want dan bijt hij harder'', zou hij zelfs hebben gezegd. En daarna zou de man de drie kinderen hebben achtergelaten. De eigenaar ontkent dat verhaal ten stelligste.

Dierenvriend

Het jongetje is een echte dierenvriend. ,,Nog steeds'', vertelde zijn moeder tegen de rechter. ,,Hij houdt van dieren, maar is nu wel bang voor honden. Hij heeft nu therapie en heeft daar deze week zelfs weer een Mechelse herder aangeraakt'', zei ze trots.

De angst verdwijnt mogelijk, de littekens op zijn bovenbeen zijn echter blijvend.