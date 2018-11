Mag ik van jou de Goudkust kopen? Het kan, in het monopolyspel van de gemeente Rucphen

Mister Monopoly zelf kwam het spel uitreiken. ,,Een spel van en voor de inwoners van de gemeente", zegt Peter Manniën van de Rucphense supermarkt.

Toen de ondernemer in maart via een collega op het idee kwam, riep hij iedereen op om suggesties voor een Rucphense uitgave aan te leveren. En die stroomden binnen, via clubs, klanten, personeel en anderen. Met enkele personeelsleden van Plus Manniën, werden daaruit straten, pleinen, toeristische trekkers, speciale plekken en gebeurtenissen uitgekozen.

Goudkust duurste straat

De dorpen Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge zijn in het spel evenredig vertegenwoordigd. Zo zijn er nu inwoners die bij het spel hun eigen straat kunnen kopen. De duurste straat, in het nationaal bekende Monopoly de Kalverstraat, is nu de Goudkust, waar de prijzigste huizen van de gemeente staan.

Kanskaarten en Algemeen Fonds zijn eveneens gelieerd aan hetgeen in de verschillende dorpen gebeurt, te zien en te doen is. Onder meer krijgt men geld uit het Algemeen Fonds als men de Schijvenaer terugvindt of het Bloemencorso wint. Spelers betalen bijvoorbeeld voor de restauratie van de Geheimen van de Rozenkrans, om mee te doen aan de Yellow Jersey Classic of als een hennepkwekerij ontdekt wordt.

Duizend