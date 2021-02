Maatschappelijke diensttijd voor 400 leerlingen: ‘Je kunt niet alles achter een scherm leren’

Cocaïnelab in woonwijk Zevenber­gen: ‘Onvoor­stel­baar, ik heb niks geroken’

11 februari ZEVENBERGEN - Stomverbaasd zijn ze, de bewoners aan de Rollaaf in Zevenbergen. Een drugslabje in hun rustig wijkje, nota bene vlakbij basisschool De Toren? Hoe is het mogelijk? Kan toch niet.