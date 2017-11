Maastreechter Staar gestrikt voor kerstconcert in basiliek Oudenbosch

Kan iemand jongerenwerker zijn én lid van een 'radicale' moskee?

27 november ETTEN-LEUR - Leefbaar Etten-Leur heeft vragen gesteld aan het Etten-Leurse college van B en W over een islamitische jongerenwerker in de gemeente, Abderrahman Jahjah, die tevens bestuurslid is van de Marokkaanse MICR-moskee in Roosendaal. Leefbaar Etten-Leur maakt zich zorgen over deze dubbelfunctie en vraagt het college of het bereid is de inzet van Jahjah per direct te stoppen.