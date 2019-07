MAANifestatie bij Sterrenwacht Oudenbosch druk bezocht

En dat is niet zomaar, want het is toch wel heel bijzonder hoe de Oudenbossche sterrenwacht destijds betrokken was bij het waarnemingsprogramma van de NASA en directe toegang had tot de frequenties van de Apollo 10 en 11. Basisschool De Bukehof werd toen, het was toch zomervakantie, omgetoverd tot een waar vluchtcentrum, met een grote ontvangstmast op het schoolplein. In de bibliotheek van Tivoli wordt daarover een film vertoond.