Maandelijkse inzameling restafval als tussenstap in Roosendaal

Filmprodu­cent San Fu Maltha is nog vaak terug in Oudenbosch: ‘Als ‘die Indiaan’ op school was, dan gebeurde er wat’

9:48 OUDENBOSCH - In de filmindustrie staat hij bekend als een keiharde, meedogenloze producent en zakenman. Hoe anders is San Fu Maltha als we hem meenemen naar zijn vroegere middelbare school in Oudenbosch: het Thomas More College. ,,Ik woonde in de Beukenlaan schuin tegenover de school. De zoemer was op mijn slaapkamer te horen. En nóg presteerde ik het iedere dag te laat te komen.‘’