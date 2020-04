Maandag eerste online Alzheimer Café Roosendaal

Update Man en vrouw aangehou­den na schoten in Roosendaal, politie doet onderzoek

18 april ROOSENDAAL - Op de Bandeliersberg in Roosendaal zijn een man (27) en een vrouw (28) aangehouden nadat er een melding binnenkwam dat er op het adres met een vuurwapen is geschoten. Dat meldt de politie. Die kwam rond 1.15 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag met diverse eenheden ter plaatse. Er raakte niemand gewond.