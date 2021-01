Maaltijdwinkel Flock durft het aan: beginnen in coronatijd

OUDENBOSCH - Je moet maar durven. In coronatijd een maaltijdwinkel openen, nota bene in de lastig in te vullen winkelpassage Wagenhoek. Merlijn Crébolder (50) gaat met haar conceptstore Flock de uitdaging aan. Sinds 30 december bereidt ze lokale maaltijdgerechten: warm klaar om op te eten of gekoeld en dan thuis opwarmen.

De geboren Oudenbossche keerde na omzwervingen in België en Amerika weer terug in de Koepelstad. ,,Ik schrok van de winkel leegstand, vooral hier in de Wagenhoek. Buiten de Albert Heijn zat er niks meer‘’, zegt Crébolder, ,,Als foodmanager voor Ikea voel ik wel aan waar behoefte aan is. Dat heb ik zowel in België als Amerika voor het Zweedse meubelconcern mogen uitrollen.‘’

Kaaswinkel

Nadat ze haar ondernemersplan bij de verhuurder van de Wagenhoek ontvouwde, kwam alles in een stroomversnelling. ,,Voordeel van deze winkelunit was dat de verkoopbalie van de vroegere kaaswinkel er nog in stond en in goede staat verkeerde. Eigenlijk hoefden we alleen de keuken maar in te bouwen.‘’

Flock is Engels voor kudde. De maaltijdwinkel is het eerste initiatief van haar bedrijfje Thefoodflock. ,,Zoals dieren in een kudde elkaar opzoeken, wil ik op lokaal niveau mensen rondom eten verbinden. Dat geldt voor personeel, inkoop en verkoop. Mijn filosofie is: hoe dichterbij, hoe beter.‘’ Ze wijst naar haar kok Tim van Zundert. ,,Tim woont hier vijfhonderd meter vandaan, komt dagelijks op z'n skateboard naar de winkel. Zo wil ik het team verder uitbouwen.‘’

Pokébowl

Ook de ingrediënten voor Hollandse pot, pasta, rijstgerechten, burrito of pokébowl haalt Merlijn zo veel mogelijk uit de omgeving. ,,Vlees van Masseurs uit Oud Gastel, aardappelen bij de familie Wijnen in Hoeven of eieren van kippenboer Andy Siemons.‘’

Voor 4 euro maakt Tim een lekkere lasagne met rundergehakt. Wie het stooflapje, aardappelpuree en rode kool belieft telt 8,75 euro neer. Merlijn kijkt tevreden terug op de eerste week. ,,Het loopt echt lekker. Met de supermarkt als overbuurman zitten we goed in de loop. De behoefte aan een maaltijdwinkel is in Oudenbosch duidelijk aanwezig.‘’

Nu nog is het afhalen, maar in de nabije toekomst wil ze binnen een straal van vijf kilometer ook gaan bezorgen. ,,Alles stap voor stap met eerst oog voor kwaliteit.‘’