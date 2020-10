Maakt deze Roosendaalse uitvinding een eind aan oorlogen met gamende pubers?

Toch kan die strijd veel makkelijker worden gemaakt met de Gametimer, een virtuele zandloper die kinderen zelf verantwoordelijkheid geeft over hoe ze hun maximale schermtijd benutten. ,,En op is op, zo voorkom je die eeuwige discussie’’, zegt bedenker Renato Overhoff uit Roosendaal. Inmiddels gaat zijn uitvinding de hele wereld over.

Het principe van de Gametimer is simpel: ,,Je maakt van tevoren afspraken over hoeveel tijd er per dag achter een scherm mag worden doorgebracht en hoe lang de pauzes tussendoor zijn. Met een app is alles bij te houden. Zodra kinderen gaan spelen, zetten ze de Gametimer aan en dan gaat het verder vanzelf.’’

‘Hoop gedoe’

Quote Meer dan veertig procent van onze jongeren is voor zijn 18e al bijziend. En dat is niet te repareren Renato Overhoff Overhoff kreeg het idee voor de Gametimer drie jaar geleden. Net als alle puberende tieners zaten ook zijn kinderen te veel en te lang achter elkaar achter een scherm: ,,Meer dan drie uur per dag, vaak zonder pauzes. Maar dat is echt ontzettend slecht. Meer dan veertig procent van onze jongeren is voor zijn 18e al bijziend. En dat is niet te repareren.’’



Maar ja... die eeuwige discussie om kinderen van achter die schermen vandaan te peuteren, he? Overhoff: ,,Hoop gedoe altijd. En dan krijg je dat ouders die de spelcomputer zélf uitzetten of de router uitschakelen, maar dat levert vaak alleen maar strijd op: kinderen hebben hun spel niet op kunnen slaan of geen afscheid kunnen nemen. Dat is ook niet leuk voor hen.’’

Volledig scherm De Gametimer komt in allerlei kleuren en ziet er eigenlijk uit als een ouderwetse zandloper. © Pix4Profs/Moreno Molenaar

‘Op? Jammer dan!’

Overhoff slaat aan het knutselen en de Gametimer is geboren. Bij proef nam hij een prototype mee op vakantie. ,,Mijn dochter kreeg 3 uur schermtijd per dag. Op de eerste dag stond ze ’s ochtends al naast me: ‘Het is op.’ Tja, jammer dan. De dag daarop bewaarde ze al uit zichzelf een deel voor ’s avonds. Kinderen kunnen echt prima verantwoordelijk met tijd om gaan, als er maar afspraken zijn.’’

Dat zal allemaal best, maar wat is er mis met een ouderwetse kookwekker? Overhoff gooit de Gametimer achteloos over zijn schouder op de grond. Het ding mankeert niks. ,,Dat is één. En dit is ook niet te omzeilen, de Gametimer is beveiligd en niet te hacken. De tijd is de tijd.’’

‘Het mag best een keer misgaan’

En kinderen die toch door blijven spelen? Of de Gametimer ‘vergeten’? Niet te moeilijk over doen, zegt Overhoff: ,,Het zijn nog steeds kinderen, he? Het mag best een keer misgaan, het gaat er vooral om dat kinderen zich wat beter bewust worden van hun schermtijd en dat ze er verantwoordelijker mee om gaan.’’

En Overhoff lijkt daarmee een gat in de markt te hebben gevonden, want de Gametimer spreidt zich vanuit de Weihoek als een olievlek over de wereld uit. ,,We hebben er nu duizend op voorraad liggen, vanochtend zijn er 300 naar Frankrijk verscheept en er lopen gesprekken met Duitsland en Amerika. Dat maakt me wel trots, inderdaad. Een heleboel ouders worstelen kennelijk met dit probleem, hopelijk maakt de Gametimer daar een eind aan.’’

Quote Kinderen kunnen echt prima verantwoor­de­lijk met tijd om gaan, als er maar afspraken zijn Renato Overhoff