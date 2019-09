Maak virtuele wandeling door het nieuwe HUIS van Roosendaal

Mariadal

Wethouder Lok presenteerde woensdag het definitieve ontwerp van het stadskantoor. ,,Het ontwerp is voor 99 procent klaar en dat is genoeg om het te laten zien", zei Lok. Het gemeentebestuur gaat nu op zoek naar een aannemer. In december verkassen de ambtenaren naar hun tijdelijke kantoor in Mariadal en na de zomer van 2021 keren ze terug in het totaal vernieuwde stadhuis.